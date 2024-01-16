ضبط المتهمين بفيديو "شنق كلب " في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف مُلابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع «فيس بوك » متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بسوهاج وضبط مرتكبا الواقعة.

جاء ذلك فى إطار تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب (حتى نفوقه) بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مزارع "له معلومات جنائية" - نجل شقيقه، "والقائم على تصوير الفيديو ومساعدته").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام الكلب بإتلاف المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.