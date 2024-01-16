«دراما العائلة والأسرة».. موسم «الأوف سيزون» في المسلسلات الشتوية 2024

اعتاد الجمهور على مشاهدة أعمال درامية جديدة في الموسم الشتوي، والتي تتنافس خارج الموسم الرمضاني، حيث تم طرح عدد من المسلسلات في نهاية عام 2023، ومستمرة منذ بداية العام الجديد، عُرضت بعض الأعمال على القنوات التليفزيونية ومنصة شاهد ولاقت إشادة واسعة وردود أفعال إيجابية من المشاهدين، ومن المقرر عرض أعمال درامية أخرى خلال فترة قليلة مقبلة حيث تشهد منافسة شرسة ويصبح هذا الموسم رافعة شعار "أعمال اوف سيزن ولكنها موازية للموسم الرمضاني" وتقدم هذه الدراما قصص متنوعة ومشوقة لعشاق الدراما التليفزيونية.

مسلسل زينهم

بدء الموسم الشتوي بمسلسل "زينهم" الذي تم عرضه الفترة الماضية بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، انجى أبو السعود، من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج يحيى إسماعيل.

أشاد الجمهور بأداء الفنان أحمد داود في مسلسل "زينهم" منذ بداية عرض أولى حلقاته حتى الحلقة الأخيرة التي تم طرحها على منصة شاهد وقناة ON، ارتبط المتابعين بشخصية "زينهم" الطبيب بالمشرحة على الطريقة الغير تقليدية، لأنه كان يرى تفسيرات لبعض القضايا بعدما كان يتحدث مع الموتى، حقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا لعدة عوامل أبرزها المواهب الفنية الجديدة التي أضافت إلى العمل الكثير من النجاحات، اعتمد صناع العمل على الأحداث المثيرة والشيقة وإضافة الكثير من البهجة على المشاهد، مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا".

مسلسل العودة

حقق مسلسل "العودة" أعلى نسب مشاهدة على منصة شاهد وقناة DMC منذ عرضه في شهر نوفمبر الماضي، استطاع العمل جذب انتباه المشاهدين منذ عرض أولى حلقاته نظرًا أحداثه الشيقة التي اتسمت بسرعة الإيقاع، لاقى المسلسل أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد الفنيين.

مسلسل "العودة" يشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوفي، هاجر الشرنوبي، احمد عبد الحميد، فتوح أحمد، محمد رضوان، صفاء الطوخي، أشرف ذكي، ومن اخراج أحمد حسن.

مسلسل حالة خاصة

يُعرض حاليًا مسلسل "حالة خاصة" على منصة شاهد الرقمية، حيث فاجأ الفنان طه دسوقي الجمهور بالموهبة الغير طبيعية التي يمتلكها؛ لأنه نجح في تقديم شخصية مركبة تجمع بين التراجيدي والكوميدي، على عكس ما يقدمه الفنان طه دسوقي منذ بداياته الفنية.

وأعرب الجمهور عن سعادته البالغة منذ طرح أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة"، ويناقش فريق العمل "مرض التوحد" بشخصية "نديم أبو سريع" المُصاب بهذا المرض لكنه يمتلك قدرات فائقة تجعله يلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير، ويترقب العديد من المتابعين للأعمال الدرامية عرض الحلقتين الخامسة والسادسة وذلك بعد أن انتهت الحلقات الماضية على أحداث مثيرة.

يضم مسلسل "حالة خاصة" نخبة مميزة من النجوم مثل: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل روز وليلى

تصدر مسلسل "روز وليلى" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، حيث يضم كل من يسرا، نيللي كريم، وآخرين من تأليف كريس كول ومن إخراج أدريان شيرجولد، في وقت سابق كشف أحد صناع العمل عن تفاصيل دوره في العمل.

وقال في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "مسلسل روز وليلى تجربة ممتعة وإضافة كبيرة في مشواري الفني، والشخصية التي يجسدها باهر ستكون مفاجأة ومختلفة، واتمنى ان تنال إعجاب المشاهدين".

وأضاف: "سعيد بالمشاركة مع الفنانة يسرا والمخرج أدريان شيرجولد، بقدم شخصية باهر، دور شيق جدًا، وعلى مدار الحلقات يواجه الكثير من التحديات".

مسلسل وبينا ميعاد 2

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" عبر شاشة DMC، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا ولاقى تفاعل إيجابي من الجمهور، ويشارك في بطولته شيرين رضا و صبري فواز وعدد كبير من الوجوه الشابة.

شوقت الفنانة شيرين رضا محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بنشر البوستر الخاص بها وعلقت قائلة: "وبينا ميعاد من تاني"، تتوالى أحداث الجزء الثاني من العمل حول العائلتين؛ وهما عائلة "حسن" و "نادية" وكيف يتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما.

ويناقش المسلسل تفاصيل الحياة الاجتماعية والأزمات التي تواجه الآباء والأمهات في تربية أبنائهم من خلال أماكن العمل و الدراسة والمشاكل اليومية التي يمكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يشارك في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد 2" بجانب شيرين رضا و صبري فواز كل من وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

مسلسل بين السطور

تتعاون الفنانة صبا مبارك مع الفنان أحمد فهمي في مسلسل "بين السطور" المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، يعد العمل النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني.

كشفت الفنانة صبا مبارك عن ما جذبها لمسلسل "بين السطور" وهو الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق، متابعة: أقدم شخصية مذيعة تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية قتل تكشف الكثير عن ماضيها، والذي يحمل قصة حب قديمة.