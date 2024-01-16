مصرع فرد شرطة وإصابة أخر في إطلاق نار من قبل مجهولين بالدقهلية

لقى فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه، وأصيب آخر اثر إطلاق نار عليهم من شخص مجهول وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم إلا ان أحدهم توفي فور وصوله إلى المستشفى والجثة بمشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول شخصين مصابين بطلق ناري ادعاء اعتداء من أحد الأشخاص.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة المدعو "السيد عبدالله السيد محمد" 43 سنة، بطلقات نارية بالبطن والفخذ، ومقيم بعزبة الحاج شربيني، وكذلك إصابة "السيد السيد محمود حامد" 34 سنة، مقيم ببلقاس، بعدة طلقات نارية وتبين وفاته متأثراً بإصابته فورا وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، ونقلت جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى تحت ‏تصرفات النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ظروف الواقعة وتحديد الجاني .