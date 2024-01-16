شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وموريتانيا

انتهى الشوط الأول بين منتخب بوركينا فاسو، ونظيره الموريتاني، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، على ملعب السلام بمدينة بواكي.

ويأتي تشكيل منتخب بوركينا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: ستيف ياجو - إدموند تابسوبا- إسوفو دايو-عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه- أداما جويرا- ستيفاني كي

خط الهجوم: مامادي بانجري- سيدريك بادولو- محمد كوناتي.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل موريتانيا على النحو التالي:



حراسة المرمى: بوبكر نياسي

خط الدفاع جيسوما - إبراهيما كيتا- علي عبيد- عماري جساما

خط الوسط هيماي تانجي- لامین با- نوح محمد العبد

الهجوم إدريسا ثيام- أبو بكاري كويتا- أبو بكر كامارا.



وتستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34، من مسابقة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.