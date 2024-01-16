قرارات جديدة من النيابة في واقعة وفاة 3 أشخاص داخل حفرة بالهرم

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث سقوط سيارة ملاكي بحفرة قبل مطلع دائري الهرم.

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث، وتبين أنه بشارع أجياد دائرة قسم شرطة الهرم، وأن الضحايا أعمارهم «17 عامًا و37 عامًا و 38 عامًا»، جميعهم توفوا صعقًا بالكهرباء، بسبب وجود كابلات كهربائية ذات جهد كهربي عالي داخل الحفرة التي سقطت بها السيارىة، بعدما اختلت عجلة القيادة من يد سائقها وانحرف عن الطريق.

كلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وكذلك توقيع الصفة التشريحية للجثامين لتحديد سبب الوفاة واعداد تقرير بالحالة، ومن ثم التصريح بالدفن.

كما أن النيابة العامة استدعت بعض المسؤلين في الحي وشركة الكهرباء لسماع أقوالهم حول وجود تلك الحفرة وكذلك كابلات الكهرباء، والتحرى عما إذا كانت هناك اتباع لاجراءات السلامة من عدمه.

بداية الواقعة.. بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة داخل حفرة بمنطقة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة داخل حفرة بها كابل كهرباء وتسبب في مصرع 3 أشخاص صعقا جرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.