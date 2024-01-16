تعليم السويس يلغي امتحان طالبين لاستخدام الهاتف المحمول داخل اللجان

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس موقف طالبين بالصف الثاني الإعدادي صباح اليوم الثلاثاء أثناء ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية للشؤون القانونية وإعمال اوجه شؤونها وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وأشار بيان صادر من المكتب الاعلامى لتربية والتعليم بالسويس إلى أن المديرية تهيب بأبنائها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بعدم الانسياق إلا خلف مصلحتهم ووضعها نصب أعينهم وعدم التطرق للغش بأي وسيلة من الوسائل.

كما أعطى مدير المديرية تعليماته لإدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية لكل لجنة امتحانية حفاظاً على مستقبل أبنائنا المستحقين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية التي تبدأ أعمالها صباح غداً الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري وتنتهي في الاربعاء 24 من نفس الشهر .