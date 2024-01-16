الزمالك يهزم الشباب الكويتي وديًا قبل السفر للإمارات

حقق فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، الفوز على حساب فريق الشباب الكويتي بنتيجة 4-0، على ملعب النادي في ميت عقبة.

سجل رباعية الزمالك، شيكابالا، وسيد نيمار، ومصطفي شلبي، ومحمد السيد .

خاض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

وتعد مباراة اليوم هي الودية الثالثة للزمالك خلال فترة توقف الدوري وذلك قبل السفر للإمارات غدا الخميس لخوض بطولتين وديتين، حيث فاز الأبيض مؤخرا وديا على حساب فرق كسكادا وعثماثون طنطا .