رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مركز بحوث تطوير وابتكار الدواء

عقد مركز بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط اجتماعه، اليوم الثلاثاء 16 من يناير، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لمناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة والتحضيرات الصيدلانية، والأنشطة العلمية والبحثية والخدمية التى يقدمها المركز.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد المنشاوي بتيسير إجراءات حصول المرضى على بعض المستحضرات الجافة التي يتم تحضيرها فى المركز وغير متوفرة بالسوق، وتوفير الدعم اللازم للمركز من الكوادر المتميزة من مختلف التخصصات، مشيدًا بأنشطة وانجازات المركز خلال عام 2023 فى مختلف التخصصات العلمية والبحثية والخدمية.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن من ضروريات المرحلة الراهنة أن يعزز المركز من دوره فى المساهمة الفعالة فى مجال البحوث والدراسات والاستشارات الدوائية، واستحداث وإنتاج الأدوية وتطويرها، بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المجتمعية فى مجال الصناعات الدوائية، والذي يعد أحد ركائز الصناعات الإستراتيجية فى مصر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور السيد على إبراهيم مدير المركز، تقريرا حول إنجازات المركزوأنشطته، ودوره في مساعدة الباحثين لاستكمال أبحاثهم وإتاحة الأجهزة المتوافرة، وذلك بتحليل العينات و إجراء التجارب والدراسات التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع المستشفى الجامعي لتوفير بعض المستحضرات الدوائية غير المتوفرة بالصيدليات، وتلبية متطلبات المستشفى الجامعي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المركز، وهم: الدكتور السيد على إبراهيم مدير المركز، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتورة سارة أبو المجد نائب مدير المركز، الصيدلانية سمر محمد مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية ، الصيدلانية سهام عبد اللطيف مدير إدارة الصيدليات بمستشفى أسيوط الجامعي، الأستاذ محمد فاروق سكرتير الجلسة و مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.