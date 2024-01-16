شبورة مائية وأمطار خفيفة بالسواحل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 23 العظمي والصغرى 10 درجة .