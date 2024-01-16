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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الطلائع

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.  

خط الدفاع: يوسف أسامة - محمود دونجا - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - أحمد توفيق - أوجو صامويل - محمود أوكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - عبد الله السعيد - كريم الطيب - دودو الجباس - إسلام عيسى.

بيراميدز طلائع الجيش كأس الرابطة جايمي باتشيكو