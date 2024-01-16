وزير التموين: نستورد 97% من الزيوت.. وقررنا منع تصدير العسل الأسود لمدة عام

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستورد 97% من الزيوت والقمح 53% مستورد، والذرة خاصة الصفراء 55% مستورد والفول 70% مستورد.

وتابع الوزير: "العدس مش هقول كام، ننتج تقريبا 10%، هذه حقائق وليست آراء، ويمكن أن نرى استهلاكنا كام، وهبعت للمجلس الموقر كل هذه التقارير".

وقال الوزير: "النائب فتحي قنديل النهاردة اتكلم فى القصب ونواب اتكلموا فى سعر القمح، احنا كمنتجين عايزين نغلى الخامة المحلية دون نظر للتكلفة العالمية، وهذا حق، إنتاج السكر 10% من القصب، معناه خام السكر يطلع بـ25 جنيه للكيلو، فنزعل ونحزن أن يكون بسعر 30 جنيه، لابد من الاتزان، والتوازن مهم جدا بين تكلفة الخامات وتوازن الصناعة، ثم احترام شديد لحق المستهلك أن يأخذ سعر يحقق استمرار العملية الإنتاجية".

واستطرد مصيلحي: "النائب فتحي قنديل قال العصارات تأخذ بـ100 ألف جنيه إنتاج الفدان، والعصارات تأخذ 33 طن، يبقى الطن حوالي 3 آلاف جنيه، أنا لو أخذت القصب بـ2300 مش هقدر أنزل سكر فى السوق هيقف عليا الخامة بـ25 جنيه".

وأكد وزير التموين أن كفاءة إنتاج السكر من البنجر اقتصاديا أعلى بكثير من كفاءة إنتاج السكر من قصب السكر، قائلا: "هل مش عايزين سكر.. عايزين جدا لكن لابد من التوازن، والمشكلة الحاكمة فى مصر فى الأزمة الغذائية هى المياه، وهناك التنسيق مع وزارة الزراعة ازاى نوصل لعائد أعلى من وحدة المياه، ازاى يجيب المحصول ويعطينا أكبر عائد من وحدة المياه، وكان الأهم تقليل المساحة المنزرعة بقصب السكر فى الصعيد، إمكانية زراعة القصب، إنما مفيش زراعة تنفع فى السوان والأقصر والصعيد، ومن يدعى أنه ىتم إيقاف مصنع أبو قرقاص أقول إنه قد يكون خطأ جسيم، شركات السكر فى أغلب المحافظات تشتغل بنجر، والاستثمار الإماراتي فى مصنع القناة وإنتاجه 600 ألف طن فى السنة زراعتها بنجر، بسبب اقتصاديات إنتاج السكر، البنجر انتاجياته أعلى وواضحة، إنما فى القصب مشكلات كثيرة، إنما هيدخلني في مزايدة لتحديد سعر الخامة، الحق يقال لن نكسب فيها بالعكس هنضطر نزودج السعر".

ولفت وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعدم تصدير العسل الأسود هذا العام.