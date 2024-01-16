الأمين العام للطائفة الإنجيلية يجتمع مع منسق مؤتمر تبادل الثقافات بين مصر وألمانيا

اجتمع اليوم الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ثروت قادس، منسق مؤتمر تبادل الثاقافات بين مصر وألمانيا، ببعض معلمات رياض الأطفال بمدارس سنودس النيل الإنجيلي، لوضع خطة المشاركة بمؤتمر تبادل الثقافات الدولي المقام في شهر يونيو القادم بمدينة فرانكفورت الألمانية في ضوء التعاون المشترك بين مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي والكنيسة الإنجيلية في ألمانيا Evangelisches Dekanat Dreieich- Rodgau
وقد شارك الدكتور القس إسطفانوس زكي، عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي جسر للتواصل العلمي، مؤكدًا أن هذا البرنامج يتبناه مجلس المؤسسات التعليمية من أجل تدعيم التجارب المعرفية لمعلمات رياض الأطفال بمدارس السنودس، بحيث تمكنهم من أن يستوعبوا استراتيجيات التدريس بأحدث الوسائل والأدوات العالمية، لنقل الخبرات وتطوير الأساليب والمناهج بمدارس السنودس، ويعد التعاون في المجال العلمي مجالاُ واعداً ومهماً، لكونها النواة لتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية بالإضافة إلى العمل على توافر حوار ثقافي بين البلدين.
كما أكد الدكتور ثروت قادس، منسق مؤتمر تبادل الثاقافات بين مصر وألمانيا، على إيمانه بأهمية توفير مناخ للحوار والعمل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس في المجتمعات المختلفة، وإتاحة الفرص للتعلم في بيئة متعددة الثقافات واكتساب مهارات جديدة، بهدف تحقيق التعاون المعرفي و تعزيز القيم الانسانية والمواطنة. بالإضافة إلي تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.