الأمين العام للطائفة الإنجيلية يجتمع مع منسق مؤتمر تبادل الثقافات بين مصر وألمانيا

اجتمع اليوم الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ثروت قادس، منسق مؤتمر تبادل الثاقافات بين مصر وألمانيا، ببعض معلمات رياض الأطفال بمدارس سنودس النيل الإنجيلي، لوضع خطة المشاركة بمؤتمر تبادل الثقافات الدولي المقام في شهر يونيو القادم بمدينة فرانكفورت الألمانية في ضوء التعاون المشترك بين مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي والكنيسة الإنجيلية في ألمانيا Evangelisches Dekanat Dreieich- Rodgau

وقد شارك الدكتور القس إسطفانوس زكي، عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي جسر للتواصل العلمي، مؤكدًا أن هذا البرنامج يتبناه مجلس المؤسسات التعليمية من أجل تدعيم التجارب المعرفية لمعلمات رياض الأطفال بمدارس السنودس، بحيث تمكنهم من أن يستوعبوا استراتيجيات التدريس بأحدث الوسائل والأدوات العالمية، لنقل الخبرات وتطوير الأساليب والمناهج بمدارس السنودس، ويعد التعاون في المجال العلمي مجالاُ واعداً ومهماً، لكونها النواة لتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية بالإضافة إلى العمل على توافر حوار ثقافي بين البلدين.

كما أكد الدكتور ثروت قادس، منسق مؤتمر تبادل الثاقافات بين مصر وألمانيا، على إيمانه بأهمية توفير مناخ للحوار والعمل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس في المجتمعات المختلفة، وإتاحة الفرص للتعلم في بيئة متعددة الثقافات واكتساب مهارات جديدة، بهدف تحقيق التعاون المعرفي و تعزيز القيم الانسانية والمواطنة. بالإضافة إلي تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.

0c775b71-a7ce-4fcc-823c-384fa2dadce9

b5dee243-c051-4593-98ea-db918d5aa0c5

5a6604fd-786f-4a3c-b108-ee82d6a7273d

f1cdfaeb-8f77-4b70-a187-c9665dc6ff5f

7d0d1720-117f-4595-9750-11771be7e8d8

0a80e13e-48cd-4077-bb44-ea4c68aaa19e

29787c2f-4636-417d-94e7-ce55873f4def

12d67755-e810-4115-818b-29dcd91d6f46

305b2c59-e087-4a37-98fd-cac62c2fa976

04bd163c-c84e-4622-b8dd-b1233898f9f2

52ab841e-472f-4064-820b-6629ad72977b