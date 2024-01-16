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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تشكر السلطات المصرية على وصول وائل الدحدوح

الدحدوح
الدحدوح
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تقدمت نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية، ولكل الصحفيين المصريين، ومجلس النقابة على دعمهم له، وللقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وإذ تشدد النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على  فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، فإنها تشكر كل أجهزة الدولة المصرية، ومن بذل جهدًا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.

الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الصحفيين