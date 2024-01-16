بالفيديو.. وزير العدل الفلسطيني: أولوياتنا إنهاء حرب الإبادة والتصعيد في غزة يعرقل المسار السياسي

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية تضع أولوية حالية بالنسبة لها تتمثل في إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يعرقل أي تقدم مرتقب في المسار السياسي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف "الشلالدة" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكًا وخرقًا فاحشًا لاتفاقية أوسلو بجرائمه في غزة، وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب الغاشمة في القطاع.

وأكد ترحيبه بإجراء الانتخابات بشرط مشاركة المقدسيين، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية منفتحة على الاستماع لجميع المقترحات والأفكار الإصلاحية من جميع دول العالم.

وشدد، وزير العدل الفلسطيني، على عدم التنازل عن السيادة الفلسطينية ومبادئنا الوطنية.