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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الساعة بـ4 آلاف جنيه.. «شيماء» تستقطب زبائنها من فيس بوك بالدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
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ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على سيدة بعد قيامها بإدارة وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والترويج عن نفسها لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال بمقابل مادى 4000 جنيه دون تميز، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، تفيد بقيام "شيماء.ح.ح"، 36 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة قرية البنا مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تقوم من خلالها بتسهيل الدعارة عن نفسها  وتدعو فيه الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام لممارسة الجنس بدون تمييز مقابل مبلغ 4000 جنيه مصري.

جرى تشكيل  حملة أمنية من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنها حال تواجدها بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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