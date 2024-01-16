تعرف على القائمة النهائية لفراعنة اليد قبل انطلاق البطولة الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في البطولة الأفريقية التى ستقام في الفترة من 17 وحتى 27 يناير بالقاهرة والمؤهلة لبطولة العالم وأيضا دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٣٠٢٤.

وتضم القائمة (20 لاعباً) يتم اختيار 18 منهم خلال الاجتماع الفني على ان يقتصر عدد اللاعبين أثناء لكل المباريات 16 لاعباً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)



جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

مازن رضا (الزمالك)



ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

حسن قداح (كيلسي البولندي)

صانع ألعاب

أحمد خيري (الأهلي)

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)



ظهير أيمن

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)



الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (الزمالك)