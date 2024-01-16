رئيس جامعة بني سويف يتسلم "وثيقة شكر" من عميد "الخدمة الاجتماعية" وعدد من قيادات الكلية

تسلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وثيقة شكر من الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وقع عليها العديد من القيادات التعليمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز عيسى وكيل الكلية السابق ورؤساء الأقسام ومدير الكلية.

وتوجه منسوبي الكلية خلال مراسم التسليم لرئيس الجامعة بالشكر على جهوده في دعم الجامعة على مستوى كافة كلياتها بشكل عام وكلية الخدمة الاجتماعية بشكل خاص، معربين بالفخر والاعتزاز بقيادته الحكيمة الأمر الذي أسهم بشكل كبير وواضح في نهضة الجامعة محلياً وإقليمياً وعالميا.

من جانبه، عبر رئيس الجامعة عن خالص شكره وامتنانه لمنسوبي الكلية، مؤكداً على مواصلة الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالجامعة على كافة المستويات العلمية والأكاديمية والبحثية، فضلاً عن خدمة المجتمع المحيط بالجامعة باعتباره أحد أهم الأدوار المنوطة بالجامعة.