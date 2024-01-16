الخميس.. افتتاح الدورة (34) لصالون الشباب تحت عنوان "من أجل فن ينمو"

،تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثون من صالون الشباب، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءا بقصر الفنون ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، ويشارك في هذه الدورة 131 فناناً من شباب الفنانين حتى سن 35 عاماً في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

بهذه المناسبة صرح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية .. "على مدار مسيرته وعبر جميع محطاته التي تصل بنا للدورة الرابعة والثلاثون كان صالون الشباب هو طاقة الأمل التي نترقبها كل عام طامعين أن تكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة.... وسيظل صالون الشباب بزخمه وأهميته يؤكد كل عام أن الفن التشكيلي المصري مؤهل كتجل أصيل من تجليات الحضارة والثقافة المصرية 9 بدور أكبر ضمن منظومة أدوات القوة الناعمة لمصر".