ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عربة قطارتخرج عن مسارها بكفر الشيخ

القطار الذي خرج عن
القطار الذي خرج عن القضبان بكفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توقفت حركة القطارات بمنطقة دسوق محافظة كفر الشيخ ، قبل ساعة ، بسبب خروج القطار رقم (٣٨٤٨) القادم من مدينة دسوق مرورًا ،بمدينة فوه - مطوبس البصيلى ،عن مساره قبيل دخول القطار محطة قطار فوه، بمحافظة كفرالشيخ.
وكشف مصدر بالسكك الحديدية بكفرالشيخ ، أن القطار خرج عن مساره في أحد العربات وذلك بسبب إتساع بين القطبان ، وعلي الفور تم الدفع بفرق الصيانة التابعة لسكك حديد كفر الشيخ لعمل اللازم .

وتابع انه لاتوجد أيه خسائر أو أصابات بشرية أو تلفيات في القطار .،وتم نزول جميع الركاب بسلام فى حضور  الجهات المعنية.

٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٥٤٤
٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٥٤٤
٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٤٢٨
٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٤٢٨
٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٣١٠
٢٠٢٤٠١١٦_١٤٢٣١٠
محافظة كفرالشيخ خروج أحد عربات قطار دسوق سكك حديد كفر الشيخ محطة قطار فوه محطة قطار دسوق