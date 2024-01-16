عربة قطارتخرج عن مسارها بكفر الشيخ

توقفت حركة القطارات بمنطقة دسوق محافظة كفر الشيخ ، قبل ساعة ، بسبب خروج القطار رقم (٣٨٤٨) القادم من مدينة دسوق مرورًا ،بمدينة فوه - مطوبس البصيلى ،عن مساره قبيل دخول القطار محطة قطار فوه، بمحافظة كفرالشيخ.

وكشف مصدر بالسكك الحديدية بكفرالشيخ ، أن القطار خرج عن مساره في أحد العربات وذلك بسبب إتساع بين القطبان ، وعلي الفور تم الدفع بفرق الصيانة التابعة لسكك حديد كفر الشيخ لعمل اللازم .

وتابع انه لاتوجد أيه خسائر أو أصابات بشرية أو تلفيات في القطار .،وتم نزول جميع الركاب بسلام فى حضور الجهات المعنية.

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