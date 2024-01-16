ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 44.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.880 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.62%، ليغلق عند مستوى 26,938.14  نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.27%، ليغلق عند مستوى 6,299.89 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.66%، ليغلق عند مستوى 8,955.6 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.64%، ليغلق عند مستوى 11,469.21 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.95%، ليغلق عند مستوى 5,137.8 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 2.84% ليغلق عند 32,800.4 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 245 مليون جنيه، 21 .7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 266.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.8 مليار سهم، من خلال 194.2 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات