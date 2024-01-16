فعاليات ورشة عمل تطوير وتحفيز النشر العلمي بجامعة عين شمس

افتتحت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري ورشة عمل تطوير وتحفيز النشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العيد القومي للعلم عام 2014 إذ بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.

وحاضر بالورشة محمود داود مدير التدريب والتسويق لبنك المعرفة، محمد صلاح مشرف علي الدوريات لبنك المعرفة، رباب رشوان مسئول النشر.

وحضر الورشة الجوهري السعيد عطية منسق لجنه مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس، هند اسعد ولمياء رضوان أعضاء اللجنة مكافأة النشر الدولي بالجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحررين المجلات الخاصة بجامعة عين شمس.

وأشارت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية بنك المعرفة للباحث؛ لأنه يعتبر أرشيف مكتبي من خلال الإنترنت ويوفر إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية والأدوات للمعلمين والباحثين والطلاب.

كما يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادر غير محدودة ويمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي في مجال التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والإدارية.

وأوضحت علا لورانس مستشار بنك المعرفة ان بنك المعرفة المصري يحتوي على كتب ثقافية لعامة الناس وأيضا تتضمن كتبا تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الدولة ويقدم الخدمات التعليمية الأكثر تطويراً حول العالم.

ومن خلال التعاون المثمر والمستمر بين إدارة بنك المعرفة المصري و جامعة عين شمس جاءت محاور الورشة، وذلك في اطار دعم النشر الدولي والأبحاث العلمية من خلال المجلات العلمية والدوريات التي تصدر عن الجامعة، وتوضيح الخدمات المقدمة من بنك المعرفة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال اتفاقية (STDF) بين بنك المعرفة ودار النشر سبرينجر (Springer) ، بالإضافة إلى توضيح خطوات التقدم لتحمل الاتفاقية تكاليف النشر في حوالي ٢٤٠٠ مجله تابعة لذات دار النشر.

وأشارت إلى عدد مجلات جامعة عين شمس على بنك المعرفة والذي وصل إلى "69" مجلة ومنهم "5" مجلات مصنفين دوليين ما بين "Scopus" و"WOS" تابعين لجامعة عين شمس مثل مجلة كلية الهندسة التي تحقق تقدم واضح وملحوظ دوليا ومجلة كلية الزراعة التي تعتبر السابعة عالميا في التخصص وثلاث مجلات اخرين في القطاع الطبي.

وفي الختام، قام الحاضرين بالتعرف إحدى المنصات الجديدة "Scinito" ببنك المعرفة المصري والتي توفر للباحثين مصادر هامه للمراجع والأبحاث في مختلف التخصصات.

كما يمكن من خلال تلك الموقع توفير كافة ما تم نشره من الأبحاث والمصادر والمراجع المتخصصة بموضوع البحث.