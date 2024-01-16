الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة فى قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا لأكثر من 100 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، ترتفع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدا و61154 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نفاذ غاز النيتروز في غرف العمليات، ونقصا حادا في الغازات الطبية الأخرى.