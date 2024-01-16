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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجهيز 627 لجنة لاستقبال امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة

استعدادات امتحانات
استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان و توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية  للعام الحالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ والتي تنطلق إعتباراً من غداً الأربعاء الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى ٢٤ يناير الجاري.

وصرح  يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بإنه تم تجهيز ٦٢٧ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية لإستقبال ١١٦ ألف و٦٨٩ طالب وطالبة، مشيراً الى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

مع التشديد على تنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديري عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

 

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية محافظة البحيرة