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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رسميا.. "شحاتة" يوقع لنادي الشرقية لمدة موسم ونصف

شحاته يوقع لنادي
شحاته يوقع لنادي الشرقية
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نجح مسئولي نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، في حسم صفقة التعاقد مع اللاعب محمد شحاتة، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث وقع اللاعب على عقد لمدة موسم ونصف، وذلك فى حضور محمد فياض عضو مجلس الإدارة، والكابتن علاء مختار المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب يجيد اللعب فى مركز قلب الدفاع وسبق له اللعب للعديد من الأندية منها حلوان العام وتيم إف سى، ويبلغ من العمر 27 عاماً.

ويسعى مجلس الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدد من اللاعبين لمواصلة صدارة المجموعة وتحقيق آمال وطموحات الجماهير الشرقاوية للصعود إلى دوري الممتاز ب الموسم المقبل.

يذكر أن نادي الشرقية يتربع على قمة المجموعة الثامنة برصيد 32 نقطة وبفارق ثمان نقاط عن أقرب منافسيه، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين.

التوصل لاتفاق عضو مجلس الإدارة لفريق الأول لكرة القدم محمد شحاتة مجلس الإدارة