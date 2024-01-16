سوناك: بريطانيا أول دولة دعمت أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء إلى مواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، مشددا على أن أوكرانيا يجب أن تصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار سوناك في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، إلى أنه منذ بداية الحرب واسعة النطاق، قدمت المملكة المتحدة لأوكرانيا مساعدات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني تقريبًا، لتصبح أول دولة تتبرع بأسلحة فتاكة، ثم الدبابات والصواريخ طويلة المدى، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وشدد سوناك على أن بريطانيا أصبحت أول دولة تفي بتعهدها بتأكيد مجموعة من الالتزامات الأمنية الثنائية الجديدة في الاتفاقية ذات الصلة، والتي تم تحديدها في الأصل في قمة الناتو لعام 2023.

وتابع أن "مكان أوكرانيا الصحيح هو في حلف شمال الأطلسي، وسيكون الناتو أقوى عندما تنضم أوكرانيا إليه. لكن هذه الالتزامات ستساعد في سد الفجوة حتى يأتي ذلك اليوم".

وقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتفاقية أمنية تنص على شراكة مدتها 100 عام وتقديم مساعدات إضافية سنوية للسنوات العشر القادمة والتبرع التلقائي بالأسلحة لأوكرانيا في حالة وقوع أي عمل عدواني جديد.