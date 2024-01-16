86 عاما على افتتاح المتحف الزراعي المصري.. ثاني أهم مكان متخصص بالزراعة عالميا

افتتح الملك فاروق الأول في مثل هذا اليوم 16 يناير 1938 المتحف الزراعي المصري في سرايا الأميرة فاطمة والتي كانت أهددها إلى الجامعة المصرية عام 1908، لتوثيق الحياة الزراعية بمصر والحفاظ على الحضارة الزراعية للأجيال القادمة، وقد أطلق عليه في أول الأمر اسم "متحف فؤاد الأول الزراعي".

ويضم المتحف آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم قراءة تاريخية للزراعة وتطورها في مصر منذ عصر الفراعنة. كما يوجد مقتنيات ونباتات نادرة بعضها انقرض مثل نبات البرساء الذي كان مقدساً عند الفراعنة، ونماذج لآلات زراعية تاريخية مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب، التي يعود تاريخها إلى 15 ألف سنة، هذا فضلًا عن الكثيرمن الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية التي تحيلنا لأجواء الماضى، وتطور الأساليب الزراعية لدى الفلاح المصرى، وأشكال الحياة القروية عبرالتاريخ.

ويعد المتحف الزراعي المصري ثاني أهم مكان متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في العاصمة المجرية بودابست وقد تمت الاستعانة بمصمم المتحف الزراعى بالعاصمة المجرية ليقوم بتصميم المتحف الزراعى المصرى، واستمرت الإنشاءات للمتاحف الجديدة فأضيف متحف البهو العريى في 1961 ومتحف الزراعة المصرية القديمة ومتحف القطن في 1996 وأخيراً متحف المقتنيات الفنية في 2002.