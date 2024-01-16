نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة.

وحضر الاجتماع هبة طه مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري إدارات التراخيص والمشروعات ومراكز المعلومات والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

واستعرض نائب المحافظ تقرير موقف الإدخال على منظومة أملاك الدولة، والمتضمن إحصائيات لإجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية، ومناقشة آليات تذليل معوقات العمل بالمنظومة.

هذا بالإضافة إلى مناقشة موقف الإجراءات المنفذة لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية في ظل قانون المحال العامة.

وأكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتوفير التيسيرات اللازمة للإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وفقًا للوائح المنظمة، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة استمارات الأصول المسلمة لمقر الإدخال بالمنظومة، وإعداد حصر بالمتبقي من أصول الوحدات المحلية، وكذا قيام المختصين بإدارة أملاك الدولة بإعداد تقرير عن عدد الأصول التي تم الانتهاء من حصرها والعدد الجاري حصره.