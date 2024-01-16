ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محمود بدر مهاجما وزير التموين: كل عام يتم القبض على موظفينك بتهمة الفساد

محمود بدر
محمود بدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجم النائب محمود بدر، وزير التموين على مصيلحي، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، حيث قال: لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل يستطيع أن يشتريها المواطن، بلد لديها اكتفاء ذاتي من البصل ولا يستطيع الغلابة الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر ولكن يصل سعره لـ50 جنيها، مخاطبا الوزير: أنت مسئول تماما عن ذلك.

وأضاف بدر: كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، مجمعات استهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحول لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج.

واختتم: أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد الجملة التالية: "تولي منصب وزاري لم يعد مغنما بل عبء كبير وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي".
 

محمود بدر وزير التموين تهمة الفساد