جيهان مديح تشيد بالتوجيه الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدة أن تلك التوجيهات تأتي فى ظل إيمان القيادة السياسية الراسخ بضرورة التخفيف عن المواطنين خاصة الاكثر احتياجا.

وأضافت "مديح" فى تصريحات لها، اليوم، أن تلك التوجيهات ليست جديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، فدائما ما يخرج علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثل هذه التوجيهات التي تدعم الفئات الأكثر احتياجا، لتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نتجت عن الأحداث المحيطة بنا من كل اتجاه.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت بفيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والأوضاع فى السودان، ألقت بظلالها على كل دول العالم، الجميع تأثر بتلك الأحداث على مختلف المستويات ومن كل جانب، خاصة أنها أثرت على سلاسل التوريد والإمداد مما تسبب فى نقص كثير من السلع والمنتجات ونقص العملة الصعبة.

وقالت "مديح" إن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا حثيثة للخروج من الأزمة الراهنة، والتخفيف عن المواطنين من حدتها وخفض نسبة التضخم، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام من خلال ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال .