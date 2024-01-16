خبير أمن عراقي: قصف أربيل لم يكن متوقعا

قال اللواء ماجد القيسي، الخبير العسكري والأمني العراقي، إن هناك اتفاقية أمنية بين الطرفين الإيراني والعراقي ولذا ما حدث من قصف الحرس الثوري الإيراني مناطق في أربيل لم يكن متوقعا، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف الخبير العسكري والأمني العراقي، أن الاتفاقية كانت تنص على حماية الحدود واحترام سيادة الدول، مما وفر جو من الاطمئنان لدى الجانب العراقي بأن إيران لن تخرق السيادة العراقية.

وتابع الخبير العسكري والأمني العراقي، أن إيران ضربت مواقع عراقية بضربة مركبة بصواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ شديدة للغاية مما نجم عنه استشهاد 4 أشخاص و6 جرحى.