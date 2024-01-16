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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الشباب الكويتي وديا

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الشباب الكويتي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي  "الونش" - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - محمد السيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

الجدير بالذكر أن محمد السيد أحد لاعبي فريق الزمالك مواليد 2005  وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.

الزمالك تشكيل الأبيض الشباب الكويتي