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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي: البرلمان ليس ضد الحكومة ولكن نراقبها

جبالي
جبالي
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أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ليس  ضد الحكومة ولكننا نراقبها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع طالما ليس فيها خروجا عن القانون والدستور.

وقال حنفي جبالي: ستتاح الفرصة أمام جميع النواب مقدمي طلبات الإحاطة في عرض مطالبهم، كما سيحصل وزير التموين على حقه في الرد.

جاء ذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسبب مشكلات الأسعار ونقص السلع، ومشكلات بطاقات التموين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتــور على المصيلحى وزير التموين