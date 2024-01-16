على مدار عام 2023.. صحة المنيا تنفذ 32 ألف ندوة للتثقيف الصحى لنصف مليون مواطن

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القطاع الصحى شهد تطورا ملحوظًا ظهر جليا من خلال إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب إطلاق المبادرات الصحية وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة سواء الثابتة أو المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، وعقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت خلال العام الماضى، 32 ألف و613 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع استفاد منها ما يقرب من نصف مليون مواطن، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية إلى تنفيذ 28593 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و3338 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عقد 1134 لقاءا جماهيريا و682 ندوة بالقوافل العلاجية الحكومية بقرى المحافظة، بالإضافة إلى تقديم 1883 مشورة عامة حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 497 ألف و864 مترددا .



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