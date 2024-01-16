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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياحي: فكرة “شجرة باسم كل زائر” ملهمة وتنشط الحركة بمرسى علم

السياحة
السياحة
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علق الخبير السياحي وليد البطوطي، على فكرة “شجرة باسم كل زائر” في مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، قائلا إنها فكرة ملهمة لتنشيط السياحة تساهم في ربط السائح بالمكان وتجعله يرغب في زيارته مجددا.
وأضاف “البطوطي” في مداخلة عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفكرة تنشط السياحة وتجعلها مستدامة، حيث أن السائح الأجنبي يعود أكثر من مرة قد تصل لمرتين في العام الواحد أو يرسل أشخاص أخرين نيابة عنه لرؤية هذه الشجرة الموجودة باسمه.

وتابع البطوطي، أن هذه الفكرة تجعل السائح الأجنبي لديه إحساس بالملكية وأنه ليس مجرد زائر، خاصة مع وجود الكثير من الأشخاص المهتمين بالنباتات، موضحا أن هناك 2180 شجرة او نبتة في إطار هذه الفكرة ويتم ضرب هذا العدد في 2 او اكثر لوجود مرافقين لهؤلاء الأجانب.

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