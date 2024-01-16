رئيس وزراء رومانيا يؤكد انتهاء احتجاج المزارعين وسائقي الشاحنات خلال يومين

أكد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، أن احتجاجات المزارعين وسائقي الشاحنات ستنتهي خلال "يومين" حيث تمت تسوية معظم المشاكل المثارة أو على وشك التوصل لتسوية.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن سيولاكو قوله:"إن 99 في المئة من القضايا التي أثارها المزارعون قد تمت تسويتها الآن، وأن المفاوضات مع شركات التأمين وصلت إلى مرحلة متقدمة لتسوية المشاكل التي أثارها سائقو الشاحنات".

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن نهاية الاحتجاجات ليست مؤكدة، وحتى لو دعمت جهود بعض جمعيات الصناعة وجهة نظر سيولاكو المتفائلة، فإن الاحتجاجات لا يتم تنظيمها مركزيا من قبل مثل هذه الجمعيات.

من ناحية أخرى، قوبلت محاولات الأحزاب اليمينية المتطرفة لاستخدام الاحتجاجات لأغراض انتخابية بالرفض في الغالب من قبل المزارعين وسائقي الشاحنات.

وكان المزارعون في رومانيا قد بدأوا إضرابهم احتجاجًا على انخفاض أسعار منتجاتهم على الرغم من ارتفاع تكلفة المدخلات، بينما احتج سائقو الشاحنات على ارتفاع أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وأسعار المازوت فضلا عن اعتراضهم على القوانين التي تنظم قطاعي النقل والزراعة على حد قولهم.

وقد أدت الاحتجاجات إلى شلل حركة المرور في الجمارك، على طول الطرق الحزامية في المدن الكبرى وعند مدخل ميناء كونستانتا.