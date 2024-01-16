أمم أفريقيا 2023.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام موريتانيا

يواجه منتخب بوركينا فاسو، نظيره الموريتاني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب السلام بمدينة بواكي، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويسعى المنتخب البوركيني، بقيادة المدرب الفرنسي هويبر فيلود، لحصد نقاط اللقاء من أجل تصدر المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر أمام أنجولا، أمس الإثنين بهدف لكل فريق.

ويأتي تشكيل منتخب بوركينا فاسو المتوقع أمام موريتانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: هلال كوناتي

في خط الدفاع: أدامو ناغالو - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا

في خط الوسط: ساشا بانسي - سيدريك بادولو - أداما غويرا - إبراهيما بلاتي توريه - غوستافو سانغاري.

في الهجوم: مامادي بانغري - محمد كوناتي

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا