محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية لتسريع معدلات الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

و تابع اليوم محافظ المنوفية ، جهود رؤساء الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن ، حيث جاري أعمال الرصف النهائية بطريق العراقية من كوبري سلامة حتى مدرسة شهداء 6 أكتوبر بطول 1500م بمركز ومدينة منوف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، فضلاً عن متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر بمركز ومدينة الشهداء ، وجاري المتابعة الدورية لكافة الأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الآداء والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

كما وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، بتواصل أعمال حملات تسوية وتمهيد شوارع القرى والطرق العامة لرفع المعاناه عن المواطنين وتيسير تحركاتهم داخل القرى لأداء مختلف أنشطتهم اليومية.

وتواصلت أعمال مسح وتسوية الطرق العامة والشوارع بقرى مركز الشهداء، حيث تابع محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي أعمال مسح وتمهيد طريق دناصور- كفر دنشواي وإزالة معوقات الحركة المرورية، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين.

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