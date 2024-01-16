ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25548 طن تشمل : 2413 طن رمل و 9877 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 10910 طن اسمنت معبأ و 1200 طن ملح معبأ و 48 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38452 طن تشمل : 1300 طن خردة و 6694 طن ذرة و 3998 طن قمح و 510 طن زيت طعام و 14400 طن فول صويا و 2250 طن حديد و 9300 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143858 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204115 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6123 شاحنة .

استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN ) ،التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م و بعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ عدد 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م ، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية اسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات .

