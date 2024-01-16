النائب عبد المنعم إمام لوزير التموين: "جرب وعيش براتب 4 الآف جنيه لمدة أسبوع"

قال النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب، إن وزير التموين قدم اعتذارا للشعب المصري منذ ايام بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا: “اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليس هناك أزمة زيادة أسعار بل هناك ازمة زيادة اللصوص”.

وتسأل النائب في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين خلال الجلسة العامة المنعقدة الان: " هل يعقل أن بلد فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر؟ وبالتالى وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات.

وأشار إلى أن الحد الادنى للأجور 4 الاف جنيه بالنسبة للموظفين، متسائلا: هل يعقل أن يعيش بيهم؟، متابعا: “ على وزير التموين أن يأخذ الـ4 الاف جنيه وعيش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن توريني عرض أكتافك وترحل”.