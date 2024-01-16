ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب عبد المنعم إمام لوزير التموين: "جرب وعيش براتب 4 الآف جنيه لمدة أسبوع"

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم امام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب، إن وزير التموين قدم اعتذارا للشعب المصري منذ ايام بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا: “اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليس هناك أزمة زيادة أسعار بل هناك ازمة زيادة اللصوص”.

وتسأل النائب في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين خلال الجلسة العامة المنعقدة الان: " هل يعقل أن بلد فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر؟ وبالتالى وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات.

وأشار إلى أن الحد الادنى للأجور 4 الاف جنيه بالنسبة للموظفين، متسائلا: هل يعقل أن يعيش بيهم؟، متابعا: “ على وزير التموين أن يأخذ  الـ4 الاف جنيه وعيش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن توريني عرض أكتافك وترحل”. 

عبد المنعم امام لوزير التموين ورينا عرض اكتفاكم وامشى وزارة التموين اصبحت وزاة المعااشات