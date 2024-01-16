ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبمواجهته إعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، تم ضبطهما.. وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182قطع ألعاب نارية).. وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.