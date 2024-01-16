ضبط لصوص البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات الإتصالات بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بعرض البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لايتناسب مع قيمتها الحقيقية وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات وإتفاقهم على التقابل بدائرة القسم.

بالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبط كل من (عاطل - مالك شركة) وبحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها ، وقد أرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة بدائرة القسم ، وضُبط بداخله (عدد من البطاريات) وبمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها من (مالك شركة نقل معدات وبضائع - عامل) تم ضبطهما وبمواجهتهما قرر الأول بإمتلاكه مخزن بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين (عدد من البطاريات خاصين بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه ، إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فإختمر فى ذهنه إختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة ، حيث قام ببيع (جزء من البطاريات).. وتم ضبطجزء آخر خاصة بالشركة المشار إليها محملة بسيارة نقل والمستخدمة فى نقل البطاريات.. وبإستدعاء ممثل عن الشركة قرر بإتهامه للمذكورين بإختلاس وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن المشار إليه وبيعها دون علم الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.