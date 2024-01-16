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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"النواب" يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية الواردة بمشروعات قوانين جذب الاستثمار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار.

وأضاف رئيس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن هذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا.

ووجه جبالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب.

واختتم رئيس النواب كلمته مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.

رئيس مجلس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية الواردة في مشروعات القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار رئيس مجلس النواب يشكر رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب