"النواب" يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية الواردة بمشروعات قوانين جذب الاستثمار

قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار.

وأضاف رئيس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن هذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا.

ووجه جبالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب.

واختتم رئيس النواب كلمته مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.