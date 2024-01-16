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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ثأني أكبر موازنة.. اليابان ترفع ميزانية السنة المالية 2024 إلى 112.57 تريليون ين

كيشيدا
كيشيدا
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وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112.57 تريليون ين (774 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، وخصص 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ لمعالجة تداعيات زلزال يوم رأس السنة الذي اجتاح وسط اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمر بمراجعة نادرة لخطة الميزانية التي تم الانتهاء منها بالفعل، والتي تبلغ قيمتها 112.07 تريليون ين، لضمان تخصيص أموال كافية لإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وستكون الميزانية ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تريليون ين للعام المالي الحالي. فيما تحتاج الخطة إلى موافقة البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024.
وقال وزير المالية اليابانية شونيشي سوزوكي إن مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين في المجمل أمر ضروري، مستشهدا بحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال والذي يتعين التعامل معه بالكامل بعد.
 

اليابان ميزانية السنة المالية كيشيدا