بالفيديو.. مروان حماد: 500 فعالية متنوعة بالبرنامج الثقافي بالدورة الـ55 من معرض الكتاب

قال مروان حماد، المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الثقافة رعاية كبيرة، وهو ما يظهر في عمل جميع الأجهزة والوزارات مع بعضها البعض من أجل إنجاح حدث مصري خالص يهم كل بيت داخل البيت، فهذا ما تعنيه المشاركة والتفاعل والتكامل بين كل الأجهزة داخل الدولة.

وأضاف "حماد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه اختيار النرويج ضيف شرف الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا أن النرويج تعد مفاجآت في البرنامج الثقافي الخاص بمعرض الكتاب.

وتابع، أن هذا البرنامج يضم أكثر من 500 فعالية متنوعة بين أنشطة للأطفال والشعر وغيرهما، وتم استحداث محورا للمؤتمرات هذا العام، وعلى رأسهم مؤتمر الذكاء الاصطناعي.

وأردف، المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، أن مصر بحاجة إلى الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي بقوة، موضحا أن مؤتمر الذكاء الاصطناعي جاء بالشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية، وهناك تنوع زاخر داخل قاعات معرض الكتاب.