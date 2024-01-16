تسهيلات للمواطنين.. تعرف على كيفية تقسيط فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها

يتساءل كثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن كيفيه تقسيط مديونيات فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار الكهرباء وخاصة إذا تراكم مديونات قديمة قبل الزيادة الجديدة؛ ولذلك قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتسهيل على المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات فاتورة الكهربا بتقسيط المديونية دون فوائد وفقاً للوائح والقوانين طبقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك تبدء بإرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتين و تراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوه على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اتخاذ إجراءات طلب تقسيط فاتورة الكهرباء .

ولذلك أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طريقة طلب "تقسيط فاتورة الكهرباء " وهي كالآتي:

1- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

2- نموذج طلب تقسيط للمديونية، على أن يتم الاستيفاء من الشركة وملء البيانات وتقديمه.

3- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، على أن يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

4- بطاقة الرقم القومي العميل.

أما المواطنين غير القادرين على سداد فواتير استهلاك للكهرباء المتأخرة مرة واحدة أعلن الجهاز عن “خطوات تقسيط فاتورة الكهرباء” كالآتي:

1- تقديم طلب بشكل رسمي مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي بـشركة الكهرباء التابع لها مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك تطبيق للفوائد على المشترك من القطاع المنزلي ويمكن تقسيطها على فترة زمنية تبلغ 36 شهرًا.

2- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة بنسبة 14% على كبار المشتركين، حال تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

3-لا يحق لـشركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهري.

4-يحق للمشترك تقسيط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد حتى وإن بلغت 10 سنوات.

أما عن كيفية “ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ” فهي كالآتي:

1- الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

2- اختيار قسم الخدمات.

3- الضغط على «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

4 تحديد المحافظة التابع لها المشترك وعنوان سكنه.

5- إدخال البيانات الخاصة بالاسم ورقم العداد (الذي يتكون من 10 أرقام)، الخاص بفاتورة الكهرباء.