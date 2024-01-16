الأمم المتحدة: مقتل جندي بقوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

لقي أحد جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى "مينوسكا" حتفه، وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب البلاد.

وقالت البعثة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن "جندي حفظ السلام، أتيبيلي إيمانويل ستيف، فقد حياته خلال دورية في قرية مبينديل"، مضيفة: "أصيب خمسة جنود آخرين من قوات حفظ السلام، اثنان منهم في حالة خطيرة، عقب هذا الانفجار"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت البعثة أن "هذه الدورية للفرقة الكاميرونية وفرت حراسة لفريق من المنظمة الدولية للهجرة"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الضحايا لتلقي العلاج الطبي.

واندلعت أعمال عنف طائفي قاتلة في أفريقيا الوسطى في عام 2013، وأطلق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014 البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا".