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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يشن 99 هجوما مدفعيا على خيرسون خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي نفذ 99 هجوما مدفعيا على الإقليم الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الروس 99 قصفا مدفعيا وأطلق 581 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار كما أطلق العدو 16 قذيفة على مدينة خيرسون".
وبحسب بروكودين، استهدف الجيش الروسي مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة، ومقرا إنسانيا و"نقطة لا تقهر" في منطقة بيريسلاف التابعة للإقليم ومبنى إداريا في خيرسون.
 

الجيش الروسي خيرسون أوكرانيا