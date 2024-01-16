بالفيديو.. الزراعة: الدولة أنفقت تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بجهد كبير جدا في قطاع الزراعة، من خلال تنفيذ مشروعات بتكلفة وصلت إلى تريليونات من الجنيهات والتي تم إنفاقها على مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن الدولة كانت تعمل على استصلاح مساحات جديدة من الأراضي فى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على كل ربوع الوطن بإجمالي مساحات تتجاوز الـ 3.5 مليون فدان.

وأوضح، أن عملية استصلاح الفدان الواحد من الأراضي تصل تكلفتها من 250 إلى 300 ألف جنيه، بواقع إنفاق تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي، متابعًا أنه تم إنفاق أكثر من حوالي 50 أو 60 مليار جنيه يتم إنفاقهم على مشروعات تطوير الري الحقلي للمزارعين بكروت ميسرة.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم إنفاق حوالي 70 مليار جنيه سنويًا على ملف التقاوي والأسمدة، ولذلك فأن الجهود التي قامت بها الدولة هي جهود كبيرة جدًا لتطوير القطاع الزراعي وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المساحة المنزرعة، حيث أننا كنا نزرع أقل من 8.9 مليون فدان قبل 2014، ووصلنا حاليًا إلى 9.8 مليون فدان وهو يعتبر تطور كبير جدًا يحدث في المساحة المنزرعة في مصر.