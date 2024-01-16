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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط- سوهاج) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسيوط
 ضبط (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,500 كيلو جرام لمخدر الباجو-  كمية لمخدرى "الشابو، الأفيون") بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (330) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
 ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من لأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (4) قطع سلاح نارى (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى – عدد من الطلقات). 
 تنفيذ (783) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط
 ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية لمخدر "الهيروين، الآيس") وكذا ( 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين ( لـ 3 منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن سوهاج
 ضبط (19) قطعة سلاح نارى.. ضبط خلالهم (3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,170 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (461) حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أسيوط المواد المخدرة والأسلحة النارية