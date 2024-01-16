بالفيديو.. باحثة سياسية: الهجمات الإيرانية على أربيل انتهاك لسيادة العراق

قالت سهاد الشمري، الباحثة في الشأن العراقي، إن الهجمات الإيرانية على أربيل انتهاك لسيادة العراق أولا وسيادة إقليم كردستان ثانيا ويجب على المجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إقليم كردستان أهدأ أقاليم العراق وليس لديه مشاكل مع أي دولة، موضحة: أنه في العام الماضي كانت حجة إيران أن هناك جماعات إيرانية تشن هجمات بالداخل الإيراني بين الحين والآخر وهي موجودة في إقليم كردستان.

وتابعت: أن الحكومة العراقية عقدت اتفاقا أمنيا مع طهران لكن اليوم طهران خرقت كل هذه الاتفاقات الأمنية وتسببت بقتل مدنيين أبرياء بحجج واهية.

واستطردت: "إيران أعلنت قصفها المقرات بصورة واضحة أمام الجميع واستهدفت أشخاص حسب تصريحاتها أنها مقرات للموساد ليصبح العراق ساحة للتصفيات الإقليمية".